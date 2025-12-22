Dal truffatore all'omicida della moglie malata, Mattarella grazia 5 condannati

ROMA, 22 DIC - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato - ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della Costituzione - cinque decreti di grazia, in ordine ai quali il Ministro della Giustizia a conclusione della prescritta istruttoria ha formulato avviso favorevole. Ha beneficiato dell'atto di clemenza Zeneli Bardhyl, condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione per evasione dai domiciliari: Mattarella ha tenuto conto dei pareri favorevoli dal magistrato di sorveglianza e del procuratore generale che hanno evidenziato come l'allontanamento dall'abitazione dove era obbligato a dimorare non integra la fattispecie di evasione e quindi non costituisce reato. Era stato invece condannato a oltre 6 anni Franco Cioni, per l'omicidio volontario nel 2021 della moglie, malata in stato terminale: è stata estinta la pena residua (5 anni e 6 mesi). Alessandro Ciappei fu condannato a 10 mesi per una truffa commessa nel 2014, per cui doveva scontarne ancora 9 e tre giorni. Mattarella ha tenuto conto della modesta gravità concreta del fatto e dell'occasionalità della condotta illecita, del lungo tempo trascorso della sua commissione e della situazione personale del condannato, che risiede e lavora all'estero, dove ha ricostituito il suo percorso di vita. Grazia anche per Gabriele Spezzuti, che ha espiato la sua reclusione fino al 2014, pagando 10mila dei 90mila euro di multa per delitti in materia di sostanze stupefacenti, commessi nel 2005. Il presidente della Repubblica ha deciso la clemenza per gli 80mila euro di multa residui. Infine per il trentenne F. Hamad Abdelkarim Alla, ex calciatore libico, che doveva scontare 30 anni per concorso in omicidio plurimo e violazione delle norme sull'immigrazione, per fatti avvenuti nel 2015, è arrivata la grazia parziale.