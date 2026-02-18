Dal Pantheon a Ercolano, ecco i nuovi direttori dei musei di seconda fascia

ROMA, 18 FEB - Luca Mercuri al Pantheon e Castel Sant'Angelo, al Parco Archeologico dell'Appia Antica va Luigi Scaroina; al Parco archeologico di Ercolano va Federica Colaiacomo. Sono questi alcuni dei 14 incarichi alle direzioni dei musei italiani di seconda fascia, comunicati dalla Direzione generale Musei del Mic all'esito della selezione pubblica internazionale per il conferimento dell'incarico di direttore. "I miei migliori auspici di buon lavoro ai nuovi direttori dei musei statali di seconda fascia, e un ringraziamento alla commissione di valutazione e al direttore Generale Musei, Massimo Osanna, per aver tempestivamente selezionato le nuove figure" commenta il ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Questi i nomi degli altri direttori individuati: Al Museo storico e Parco del Castello di Miramare - Direzione regionale Musei nazionale Friuli-Venezia Giulia va Guido Comis; al Complesso monumentale della Pilotta va Denis Ton; ai Musei Nazionali di Bologna - Direzione Regionale Musei Nazionali Emilia Romagna va Luigi Gallo; ai Musei nazionali di Lucca va Maria Elena Motisi; alla Villa Adriana e Villa D'Este va Alberto Samonà; alle Ville monumentali della Tuscia va Alessandro Mascherucci; al Palazzo Reale di Napoli va Alessandra Necci; ai Musei nazionali del Vomero va Almerinda Padricelli; ai Musei e parchi archeologici di Capri va Luca di Franco al Castello Svevo di Bari - Direzione regionale Musei nazionali Puglia va Anita Guarnieri; ai Musei nazionali di Matera - Direzione regionale Musei nazionali Basilicata va Raffaella Bonaudo.