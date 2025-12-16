Giornale di Brescia
Dal 7 gennaio la Fontana di Trevi sarà a pagamento

ROMA, 16 DIC - Un ticket di due euro. E' quello che dovranno pagare i turisti dal 7 gennaio per visitare la Fontana di Trevi , mentre l'accesso per i romani continuerà a essere gratuito. Una scelta che dovrebbe portare nelle casse comunali 20 milioni di euro, secondo quanto scrive il Corriere della Sera. Già da circa un anno il deflusso dei visitatori è contingentato, con un tetto massimo di 400 persone che possono sostare nell'area. Da gennaio saranno organizzate due corsie, una per i romani e l'altra per i turisti, e chi dovrà pagare potrà utilizzare anche la carta di credito. Voluta dall'assessore al Turismo e grandi eventi, Alessandro Onorato, e condivisa dall'amministrazione comunale, la scelta va nella direzione di salvaguardare la fontana più grande di Roma, capolavoro tardo-barocco di Nicola Salvi, che soltanto nei primi sei mesi di quest'anno ha registrato oltre 5 milioni e 300mila visitatori, più di quanti ne ha totalizzati il Pantheon nell'intero 2024 (4.086.947 ingressi). Le risorse derivanti dal pagamento del ticket dovrebbero essere destinate al miglioramento dell'offerta e dei servizi turistici

ROMA

