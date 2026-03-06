Dal 19 marzo Milano avrà una via intitolata a Giuseppe Pinelli, il ferroviere anarchico morto precipitando da una finestra della questura il 15 dicembre del 1969, ingiustamente accusato in un primo momento della strage di piazza Fontana. La richiesta era stata approvata dal consiglio comunale circa un anno fa, dopo un ordine del giorno promosso da consiglieri del Pd e e dei Verdi e ora è stata pubblicata sull'albo pretorio del Comune la delibera con l'intitolazione ufficiale, che si terrà appunto il prossimo 19 marzo. A Giuseppe Pinelli, considerato la diciottesima vittima della strage di piazza Fontana, non sarà intitolata una via nuova della città ma verrà rinominata con il suo nome via Micene, che si trova vicinissimo a quella dove viveva con la sua famiglia: la moglie Licia, scomparsa nel 2024 , e le figlie Claudia e Silvia. Via Micene quindi dal 19 marzo si chiamerà via Giuseppe Pinelli - Anarchico, partigiano. Una strada che da molti cittadini della zona viene già chiamata via Giuseppe Pinelli. "Giuseppe Pinelli (1928/1969) è stato un anarchico milanese partigiano che ha preso parte alla Resistenza come staffetta partigiana - si legge nella delibera del Comune -. La sua tragica morte avvenuta il 16 dicembre 1969 e le conseguenze della stessa, rappresentano una delle pagine della storia milanese che più hanno suscitato dibattito e partecipazione nella vita politica e sociale della città".