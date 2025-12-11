Giornale di Brescia
Dai gioielli alle scarpe, i doni ricevuti dalla premier Meloni andranno all'asta

ROMA, 11 DIC - Andranno all'asta i doni di rappresentanza ricevuti dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e il ricavato potrà essere elargito ad associazioni e organismi senza scopo di lucro. Dalla parure di gioielli ricevuta dalla Libia al paio di scarpe di pitone blu e tacco in oro, passando per il tablet donato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky: sono alcune centinaia gli omaggi destinati alla premier in questi tre anni nelle sue visite ufficiali, in Italia e nel mondo, 270 come emerso il 3 maggio dall'elenco depositato alla Camera in seguito a un'interrogazione presentata dal deputato di Italia viva, Francesco Bonifazi. Per legge non possono essere trattenuti quelli con un valore di 300 euro, e i più preziosi sono conservati un un caveau. A fine ottobre il segretario generale di Palazzo Chigi ha disposto la vendita di questi beni, e nei giorni scorsi una delibera ha affidato il servizio di "gestione della vendita all'incanto dei doni di rappresentanza ricevuti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri" alla Bertolami Fine Art. Non si conosce ancora la lista dei doni che andranno all'asta. La stima del valore spetta alla casa d'aste e galleria d'arte romana, che ha ottenuto l'appalto da 40mila euro offrendo, "quale corrispettivo, il 5% sui proventi della vendita".

