Dagli Epstein files emergono interessi immobiliari in Veneto e Friuli

TRIESTE, 05 FEB - Dagli Epstein files diffusi dal Dipartimento Giustizia statunitense emergono interessi immobiliari per il miliardario in Veneto e in Friuli Venezia Giulia, per trattare su Villa Barbarigo a Valsanzibio, sui Colli euganei (Padova) e il Castello di Duino (Trieste). Lo rivela il Gruppo Nem e il quotidiano Il Piccolo in particolare con un dettagliato servizio. L'interesse di Epstein per quest'area si evince da una serie di email del gennaio 2011. Villa Barbarigo è una villa seicentesca circondata da uno dei giardini monumentali più celebri d'Europa, beni vincolati e oltre duecento ettari di terreno. A gestire il dossier è un'agenzia immobiliare friulana, la Patrick Kyd Real Estate di Patrick Kyd-Rebenburg di Ronchi dei Legionari (Gorizia). Le mail mostrano un interesse reale, con informazioni generiche prima e accurate descrizioni, conti economici, mappe catastali, planimetrie e il business plan per la trasformazione della proprietà in un resort di ultra-lusso. Il destinatario delle email è Terje R›d-Larsen, diplomatico norvegese, intermediario di Epstein, che propone di visitare insieme a visitare la villa. Un investimento tra 12 e 14 milioni di euro. Anche il Castello di Duino è un dossier e forse in una fase anche più matura: sempre a gennaio 2011 con la stessa agenzia Kyd-Rebenburg e intermediario. Anche in questo caso si parla di contabilità, personale, costi di gestione e prezzo di vendita, elementi che fanno pensare a una trattativa in stato avanzato. Il "Castle of Duino" viene presentato come luogo che ha ospitato "important personalities, such as presidents of state, royals from Spain and England, the Princess Sarvath El Hassan of Jordan" e "the Trilateral Commission with the then President David Rockefeller". Epstein prese perfino un appuntamento per una visita al "castello con una spiaggia privata tra Trieste e Venezia, residenza ancestrale del ramo austriaco e italiano dei Conti della Torre e Tasso", investimento da 20 milioni di euro (poi sembra aumentato a 30), che però verrà rimandata; poi le trattative si fermano.