Da Venezia a Pechino in bici, sette secoli dopo Marco Polo

VENEZIA, 22 APR - Percorrere la Via della Seta, sette secoli dopo Marco Polo, è l'obiettivo della spedizione che vedrà Alberto Fiorin e Dino Facchinetti, presidente e segretario della Società Ciclistica Pedale Veneziano 1913, raggiungere Pechino in bicicletta partendo da Venezia. Il viaggio, lungo poco più di 100 giorni e di 12.000 chilometri, è inserito nel calendario ufficiale delle celebrazioni promosse dal comitato nazionale del Ministero della Cultura per i 700 anni del viaggiatore e attraverserà le terre narrate da "Il Milione". Partirà il 25 aprile dal Parco San Giuliano di Mestre e si comporrà di 85 tappe per una media di 140 chilometri giornalieri, e di 15 giorni dedicati a visite e incontri istituzionali a Sofia (Bulgaria), Istanbul (Turchia), Samarcanda (Uzbekistan), Almaty (Kazakistan) e Pechino (Cina). "Marco Polo a pedali" è già stato tentato dai due protagonisti. Il 25 aprile 2001 Fiorin, scrittore-viaggiatore, partì da Venezia con un gruppo di nove ciclisti per raggiungere Pechino in bicicletta. Ma a Jesolo, al venticinquesimo chilometro della prima tappa, ebbe un incidente che lo costrinse a ritirarsi; ora ci riprova. Fiorin e Facchinetti viaggeranno con il modello Adlar 2024 di Wilier Triestina, sponsor tecnico della spedizione, bicicletta gravel che sarà caricata di quattro borse dal peso complessivo di 18 chili circa.