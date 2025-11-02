Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Da Signorile a Chicchitto, nasce il Comitato Vassalli per il Sì

Le operazioni di voto in un seggio elettorale per il Referendum abrogativo sul tema di lavoro e cittadinanza, Roma, 9 giugno 2025. ANSA/ANGELO CARCONI
Le operazioni di voto in un seggio elettorale per il Referendum abrogativo sul tema di lavoro e cittadinanza, Roma, 9 giugno 2025. ANSA/ANGELO CARCONI
AA

ROMA, 02 NOV - Gli ex ministri Claudio Signorile e Salvo Andò, e un altro storico socialista come Fabrizio Cicchitto sono fra i promotori del 'Comitato Giuliano Vassalli per il SÌ', costituito per sostenere la riforma della giustizia al referendum. "Noi - spiegano i promotori in una nota - riteniamo che che la riforma vada letta non come un affronto della maggioranza di Governo al resto dello schieramento politico nazionale e neppure, come è stato detto in modo temerario, un vulnus inferto all'assetto dei poteri come delineato dalla Costituzione nata dalla Resistenza. Siamo portatori di un messaggio semplice: la riforma serve prima di tutto a dare ai cittadini un processo nel quale si sarà davvero giudicati da un giudice terzo e imparziale. Si tratta, infatti, del naturale completamento di un percorso iniziato con la riforma Vassalli". Il Comitato ricorda che nel 1988 "Giuliano Vassalli, studioso di procedura penale e ministro della Giustizia, socialista, propose e fece approvare dal Parlamento una modificazione radicale della struttura del processo penale, che da inquisitorio divenne accusatorio. Da allora il processo penale vede tre protagonisti: l'accusa sostenuta dai pubblici ministeri, la difesa dall'avvocato dell'accusato e, in una posizione imparziale tra le due parti, il giudice". La tesi è dunque che la separazione delle carriere non sia "una suggestione della destra" ma "una conquista riformista che appartiene alla nostra cultura garantista". L'appello a "socialisti, liberali, democratici, riformisti, riformatori, laici e cattolici" è quindi quello di aderire al Comitato per porsi "a difesa della riforma per una giustizia giusta".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario