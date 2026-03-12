Da Regione Lazio e governo 53 milioni per riqualificare il Quarticciolo

ROMA, 12 MAR - Un intervento integrato per riqualificare uno dei quartieri periferici tra i più "difficili" della Capitale, il Quarticciolo, che prevede lo stanziamento di 53 milioni di euro. È quanto prevede il protocollo d'intesa per la rigenerazione del Quarticciolo firmato oggi dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, dal commissario straordinario di governo per gli Interventi infrastrutturali e di Riqualificazione sociale, Fabio Ciciliano, e dal presidente di Ater Roma, Orazio Campo. La Regione Lazio mette a disposizione 30 milioni ottenuti dalle risorse europee del programma FESR 2021-2027, il Fondo dell'Ue dedicato all'housing sociale. I restanti 23 milioni sono fondi del governo previsti dal decreto Caivano. Le risorse regionali saranno impiegate, secondo quanto spiegato dal presidente della Regione Lazio Rocca, "per il recupero di 78 appartamenti Ater, a oggi non fruibili. Ma anche per la manutenzione straordinaria di circa 500 abitazioni, per interventi architettonici - come l'installazione di ascensori - a beneficio di 300 nuclei familiari e per la realizzazione di nuove centrali termiche in circa 600 alloggi". L'obiettivo inserito nel protocollo è quello di eseguire interventi in più di 1.500 alloggi. "Non voglio deludere la popolazione del Quarticciolo - ha chiosato Rocca - perché è un quartiere bellissimo, pieno di persone perbene spesso ostaggio della poca cura che in tutti questi anni le istituzioni hanno avuto nei loro confronti". Il commissario straordinario di governo Fabio Ciciliano ha parlato di "un bel pomeriggio per la comunità di Roma e del Quarticciolo". Ha affermato che i cantieri partiranno già nelle prossime settimane, con focus principale sui nuovi alloggi: "Non appena anche una sola casa sarà pronta - ha sottolineato - questa dovrà subito essere assegnata a chi gli spetta secondo le graduatorie: non solo perché costituisce l'esercizio di un diritto, ma anche perché dobbiamo evitare che qualcuno la occupi". Il tema degli sgomberi è stato toccato anche dal presidente Rocca: "Mandare via chi occupa abusivamente un appartamento destinato a una famiglia fragile non significa militarizzare il territorio. Guai a fare ideologizzazioni. E sfido chiunque a trovarmi un solo caso di sgombero che abbia lasciato un nucleo familiare fragile per strada. Non lo abbiamo mai fatto". Il Piano straordinario per il Quarticciolo prevede anche la riqualificazione della piazza del quartiere, la messa in sicurezza di alcuni edifici scolastici e la realizzazione di un nuovo asilo nido. La vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, ha sottolineato che "l'impegno della Giunta per migliorare il Quarticciolo è cosa nota " e ha citato il bando "Donne e impresa 2026" presentato qualche giorno fa in cui "abbiamo scelto di destinare almeno il 10% delle risorse al Quarticciolo".