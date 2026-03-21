Da mercoledì arriva ciclone artico, previsto crollo delle temperature

ROMA, 21 MAR - Neve fino a 500 metri di quota al Centro-Nord, accompagnata da forti venti e mari molto mossi, con un vero e proprio crollo delle temperature. Queste le conseguenze dell'arrivo di un ciclone artico in Italia, a partire dalla serata di mercoledì 25 marzo. A illustrarle è Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, che precisa come si preannunci una fase estrema tra il 25 e il 28 marzo, con una perturbazione capace di innescare fenomeni anche violenti (temporali e grandinate). "Seguiremo dunque con attenzione - rileva - la traiettoria esatta di questo fronte artico, ma possiamo già affermare con elevata confidenza che le temperature resteranno inesorabilmente sotto la media almeno fino alla Domenica delle Palme". In attesa dell'arrivo del ciclone, comunque, l'instabilità continuerà a farla da padrone: sabato il maltempo si sposterà dalle Dolomiti verso ovest: dalla serata inizierà a nevicare in modo ben più intenso proprio sulle Alpi occidentali, dove le avverse condizioni meteo saranno protagoniste fino alla tarda mattinata di domenica. La giornata di domenica, continua Tedici, "si aprirà dunque con piogge su gran parte del Nord-Ovest; successivamente, però, il tempo in queste zone tenderà a migliorare, mentre l'instabilità aumenterà al Centro-Sud. Assisteremo alla più classica delle instabilità primaverili: tra Lazio, Abruzzo, Molise e gran parte del Meridione scoppieranno frequenti rovesci pomeridiani, che risulteranno più intensi e organizzati a ridosso dei rilievi". Nel dettaglio: Sabato 21. Al Nord: peggiora dal Triveneto verso il Nord Ovest in serata, neve sulle Alpi. Al Centro: tempo variabile con prevalenza di sole. Al Sud: soleggiato, poi aumento delle nubi e qualche scroscio isolato. Domenica 22. Al Nord: perturbato al Nord-Ovest. Al Centro: tempo variabile con scrosci pomeridiani. Al Sud: instabile con scrosci diffusi. Lunedì 23. Al Nord: soleggiato. Al Centro: tempo variabile. Al Sud: instabile con scrosci sparsi. Tendenza: dalla serata di mercoledì 25 marzo aria fredda dalla Norvegia con maltempo invernale.