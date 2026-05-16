Da Maduro all'Iran, la portaerei Ford torna negli Usa dopo quasi un anno

WASHINGTON, 16 MAG - La USS Gerald R. Ford, la più grande e moderna portaerei americana, farà ritorno in Virginia oggi, dopo quasi un anno in mare e la partecipazione alle principali missioni di Donald Trump all'estero: dalla cattura dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro e al conflitto con l'Iran. E' stato il più lungo dispiegamento operativo di una portaerei Usa dalla fine della guerra del Vietnam. In questi mesi, oltre alle missioni vere e proprie, i marinai a bordo della Ford hanno dovuto affrontare una serie di problemi. A marzo è scoppiato un incendio nella lavanderia che l'equipaggio ha impiegato circa 30 ore per domare e ha lasciato senza branda almeno 600 marinai. Prima la nave aveva riscontrato ripetuti problemi al sistema igienico-sanitario con interruzioni parziali del servizio e notevoli disagi all'equipaggio.