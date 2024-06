Da Kharkiv a Valencia,operazione salvataggio di 2 balene bianche

MADRID, 19 GIU - Specialisti in mammiferi marini dell'Oceanografic di Valencia e degli acquari americano di Georgia Aquarium e SeaWorld hanno realizzato una rischiosa operazione internazionale per salvare due balene bianche dal Delfinario Nemo di Kharkiv, la città ucraina devastata dalla guerra, e trasferirli sani e salvi in Spagna. Ne ha dato notizia il governo valenziano nel celebrare il successo dell'operazione salvataggio. La linea del fronte a Kharkiv, esposta ai frequenti bombardamenti russi, si trova a circa un km dal Delfinario Nemo, motivo per cui è stata decisa l'evacuazione dalla struttura dei due esemplari di beluga, le balene bianche, e il loro trasferimento all'Oceanografic della città del sudest mediterraneo, in una complessa operazione logistica per coprire gli oltre 4.000 km di distanza. I mammiferi, un maschio di 15 anni dal nome Plombir e una femmina di 14 anni chiamata Miranda, sono giunti a destinazione la notte del 18 giugno in condizioni di salute delicate e dopo un lungo viaggio dalla zona di conflitto. "Questo salvataggio, realizzato in una situazione di rischio estremo, rappresenta una sfida storica a livello mondiale in materia di protezione animale", ha assicurato il governatore della Generalitat Valenciana, Carlos Mozon. Plombir e Miranda sono giunti a Valencia in discrete condizioni, ma se fossero rimasti al Delfinario Nemo non sarebbero probabilmente sopravvissuti. Dall'inizio dell'invasione russa, nel 2022, la struttura ha dovuto evacuare vari dei suoi animali incluse foche, leoni marini e delfini, per salvarli dalle bombe.