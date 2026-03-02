Da Dubai in Oman in auto e poi a piedi, 'in Italia appena possibile'

ANCONA, 02 MAR - Dopo aver sentito i bombardamenti, la fuga da Dubai con un'auto a noleggio verso il deserto e poi due chilometri percorsi a piedi verso il confine con l'Oman dove si trovano attualmente alloggiati in un hotel. E' accaduto ad una coppia marchigiana di imprenditori che, considerata la situazione nell'area con l'attacco Usa-Israele all'Iran, ha "lasciato Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, e raggiunto l'Oman per fare rientro in Italia non appena sarà possibile" . Lo racconta all'ANSA Ludovico Vallasciani, 34enne pubblicitario di Fermo, che insieme alla moglie, coetanea di Porto San Giorgio, vive a Dubai tre mesi l'anno per lavoro. "Non avevo mai vissuto i bombardamenti - racconta Vallasciani - quando domenica abbiamo sentito quei rumori fortissimi ci siamo spaventati e abbiamo deciso di spostarsi con un'auto a noleggio da Dubai verso The Valley, una zona più interna, vicina al deserto, e poi insieme ad un'altra coppia di italiani abbiamo dovuto raggiungere e attraversare il confine con l'Oman a piedi, camminando per quasi 2 km sotto il sole : ci hanno controllato i documenti e dato il visto, sono stati tutti molto gentili" racconta. Da ieri la giovane coppia del Fermano si trova alloggiata "in hotel a Sohar, in Oman. Anche se i missili erano diretti verso le basi americane, alcuni detriti sono caduti su Dubai. Le nostre famiglie e gli amici, quando appreso la notizia si sono subito preoccupati - dice - siamo in stretto contatto con loro. Vogliamo rientrare in Italia, ma i voli sono pochissimi, a prezzi molto alti e si riempiono subito, comunque non ci sono posti prima di una settimana circa. Lasciamo calmare le acque per poi rientrate in Italia".