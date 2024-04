Da Dalì a De Sica, al via gli eventi culturali del Giubileo

CITTÀ DEL VATICANO, 04 APR - In preparazione al Giubileo 2025 il Vaticano mette in campo una serie di eventi culturali che saranno proposti già a partire dalle prossime settimane. Gli appuntamenti spaziano dai concerti di musica classica alle mostre, fino ad una rassegna cinematografica che si terrà già in questo mese di aprile. Le proposte artistiche sono anche non convenzionali e vedono come protagonisti da Vittorio De Sica a Salvador Dalì, da Curzio Malaparte a Marc Chagall. L'arte poi unirà la Russia e l'Ucraina con una esposizione di icone provenienti dai due Paesi. Ci sarà alla fine dell'anno nuovamente la mostra '100 presepi in Vaticano' che avrà come partner il Comune di Roma. "La dimensione pastorale dell'Anno Santo non si limita alla sola esperienza di preghiera, ma si estende alla componente spirituale di tutta la persona e di ogni persona", ha sottolineato mons. Rino Fisichella, Pro-Prefetto del Dicastero per l'Evangelizzazione, in una conferenza stampa in Vaticano. Tra le prime iniziative culturali ci sarà una rassegna cinematografica a Roma (Cinema delle Province) dal 14 al 21 aprile. Le varie pellicole "mostreranno in alcuni casi anche un volto ferito ma sempre un volto di speranza", ha sottolineato mons. Dario Viganò, Vice Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze Sociali. Tra i film scelti: On life di James Hawes, con il premio Oscar Anthony Hopkins, La chimera di Alice Rohrwacher con Josh O'Connor e Isabella Rossellini, Perfect Days di Wim Wenders e Foglie al vento di Aki Kaurismäki. Per le mostre d'arte "saranno proposte due figure forse un po' spiazzanti", ha annunciato don Alessio Geretti, collaboratore del Dicastero per l'Evangelizzazione, facendo riferimento a Chagall e Dalì ma il primo "è uno dei pochissimi artisti del mondo ebraico che ha riconosciuto il fascino del Cristo" e "Salvador Dalì è un uomo più vicino alla fede in Cristo di quanto si potrebbe immaginare". Tre i concerti di musica classica annunciati tra aprile e dicembre, con il coinvolgimento anche del coro della Cappella Sistina.