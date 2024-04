'Da Bossi a Matteo', attesa per la festa della Lega a Varese

VARESE, 14 APR - In piazza del Podestà, sotto la storica sede del Carroccio, stanno iniziando arrivare i militanti per la festa dei 40 anni che la Lega ha organizzato a Varese. Sul balcone della sede è stato affisso uno striscione con scritto 'Capo, Bobo, Matteo, una storia ci Lega'. Il programma prevede una torta per festeggiare il compleanno del Carroccio e una risottata dopo l'intervento di Matteo Salvini. Sono attesi anche ministri, amministratori locali e altri esponenti della Lega. Negli stand allestiti in piazza del Podestà i militanti stanno esponendo i cimeli storici del partito, fin dai primi anni di Umberto Bossi. Come Luigi Dossena, "tessera Lega lombarda numero 69", che sta intrattenendo i presenti con materiale d'epoca e aneddoti. In piazza sono appena arrivati anche il capogruppo al Senato Massiliano Romeo e i parlamentari Igor Iezzi ed Eugenio Zoffili.