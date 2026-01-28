Giornale di Brescia
Cybercrime e pirateria audiovisiva, perquisizioni in Italia e in Europa

CATANIA, 28 GEN - Un vasta operazione della polizia contro il cybercrime, e in particolare la pirateria audiovisiva, coordinata dalla Procura distrettuale di Catania, è in corso in Italia e in Europa. Perquisizioni e sequestri sono eseguiti da personale della polizia postale in collaborazione con Eurojust, Europol e Interpol e col supporto della rete operativa @On. Indagati sono decine di appartenenti a un sodalizio criminale di carattere transnazionale che gestiva una attività internazionale dello streaming illegale con profitti per milioni di euro al mese. I dettagli dell'operazione saranno illustrati alle 10.30 alla Procura di Catania in piazza Giovanni Verga.

