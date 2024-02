Cutro: Schlein rende omaggio a vittime su spiaggia naufragio

CUTRO, 25 FEB - La segretaria del Pd, Elly Schlein, ha reso omaggio alle vittime del naufragio di Cutro del 26 febbraio dello scorso anno recandosi sulla spiaggia davanti alla quale, in località "San Leonardo", si schiantò contro una secca in il caicco "Summer love" carico di migranti, con la morte di 94 persone, 35 delle quali minori. Schlein, assieme ai pescatori che furono i primi ad intervenire sul posto, ha deposto sulla spiaggia un cuscino di fiori, raccogliendosi poi in meditazione. La segretaria del Pd é rimasta in silenzio per tutto il tempo dell'omaggio, evitando di rispondere alle domande dei giornalisti.