Cuba sospende il rifornimento di carburante alle compagnie aeree per un mese

(ANSA-AFP) - ROMA, 09 FEB - Cuba ha comunicato alle compagnie aeree che sospenderà le forniture di carburante per gli aerei per un mese, a causa della crisi energetica provocata dall'attacco statunitense al Venezuela. Lo ha dichiarato un funzionario di una compagnia aerea europea. Cuba ha comunicato alle compagnie aeree che servono l'isola che dalla mezzanotte di lunedì non potranno fare rifornimento, Lo ha dichiarato un funzionario all'Afp. Cuba sta subendo le conseguenze della sospensione delle spedizioni di petrolio dal Venezuela ordinata dagli Stati Uniti dopo la cattura del presidente Nicolas Maduro. (ANSA-AFP).