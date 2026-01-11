Giornale di Brescia
Cuba risponde a Trump, 'Usa Paese criminale senza controllo'

L'AVANA, 11 GEN - Il governo di Cuba ha risposto tramite il ministro degli Esteri, Bruno Rodríguez, alla minaccia di Trump sottolineando che Cuba "non riceve, né ha mai ricevuto, compensi monetari o materiali per i servizi di sicurezza forniti ad alcun Paese" e che "a differenza degli Usa", non ha "un governo che si dedica ad attività mercenarie, ricatti o coercizioni militari contro altri Stati". Il post conclude affermando che "la legge e la giustizia sono dalla parte di Cuba" e che "gli Usa si comportano come un egemone criminale e incontrollato che minaccia la pace e la sicurezza, non solo a Cuba e in questo emisfero, ma in tutto il mondo".

