Cuba respinge le accuse Usa, 'nessuna base straniera sull'isola'

L'AVANA, 01 FEB - "Cuba non ospita basi militari o di intelligence straniere e respinge di essere una minaccia per la sicurezza degli Stati Uniti". Con queste parole il ministero degli Esteri del Paese caraibico ha reagito all'ordine esecutivo del presidente Trump che, definendo l'isola un "rischio per la sicurezza nazionale", ha imposto sanzioni per bloccare l'arrivo di petrolio. Il comunicato smentisce categoricamente la presenza di postazioni di spionaggio russe e qualsiasi legame con il terrorismo, precisando che i contatti passati con gruppi armati sono avvenuti solo in contesti umanitari o processi di pace. Nonostante le nuove misure restrittive, l'Avana ha proposto di riattivare la cooperazione bilaterale su temi come la lotta al narcotraffico e la sicurezza informatica, chiedendo però rispetto per la propria sovranità.