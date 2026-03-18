Cuba: 'Resistenza inespugnabile contro qualsiasi aggressore esterno'

L'AVANA, 18 MAR - Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha lanciato un monito contro le crescenti pressioni della Casa Bianca, avvertendo sulle proprie reti sociali che "qualsiasi aggressore esterno si scontrerà con una resistenza inespugnabile". Díaz-Canel ha denunciato come gli Stati Uniti minaccino "pubblicamente Cuba, quasi quotidianamente, di rovesciare con la forza l'ordine costituzionale", utilizzando come pretesto le difficoltà di un'economia che tentano di isolare da oltre sessant'anni. "Pretendono e annunciano piani per impadronirsi del Paese", ha aggiunto spiegando così "la feroce guerra economica applicata come castigo collettivo". Le dichiarazioni arrivano in risposta al presidente statunitense Donald Trump, che ha affermato: "Cuba in questo momento è in pessimo stato. E faremo qualcosa molto presto". Sulla stessa linea il segretario di Stato Marco Rubio, il quale ha rimarcato la fine dei sussidi esteri all'isola, avvertendo: "Chi è al comando non sa come risolvere la situazione. Devono mettere alla guida persone nuove".