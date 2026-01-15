Giornale di Brescia
Cuba rende omaggio ai 32 militari caduti in Venezuela

L'AVANA, 15 GEN - Il governo cubano sta organizzando una massiccia dimostrazione di unità nazionale in vista del rimpatrio delle salme dei 32 militari uccisi durante l'operazione statunitense in Venezuela, che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro. L'Avana ha previsto onori funebri solenni e una manifestazione di protesta davanti all'ambasciata degli Stati Uniti, in un contesto di crescente tensione con l'amministrazione Trump. Il presidente Miguel Díaz-Canel ha espresso "dolore e indignazione" per quello che ha definito un attacco "vile e criminale", rendendo omaggio ai combattenti caduti in difesa dell'alleato sudamericano. Nel frattempo, i primi feriti sono rientrati sull'isola, accolti dai vertici delle Forze Armate e del Ministero dell'Interno. I corpi dei caduti saranno esposti al ministero delle Forze Armate per l'omaggio della popolazione.

L'AVANA

