Cuba, quarto invio di aiuti Usa per le vittime dell'uragano Melissa

HOLGUIN, 30 GEN - L'aeroporto internazionale Frank País García di Holguín ha ricevuto un quarto carico di aiuti umanitari proveniente dagli Stati Uniti, destinato alle famiglie colpite dall'uragano Melissa nell'oriente di Cuba. Il volo trasportava 588 kit alimentari e 585 kit per l'igiene personale, rivolti in particolare alle comunità della diocesi di Bayamo-Manzanillo, nella provincia di Granma. La spedizione, rende noto il sito indipendente CiberCuba, è stata accompagnata da rappresentanti della Chiesa cattolica statunitense ed è coordinata da Caritas Cuba, che si occuperà della distribuzione attraverso una rete di volontari, parrocchie e strutture diocesane locali. La selezione dei beneficiari avverrà sulla base di criteri di vulnerabilità, dando priorità a madri sole con figli, anziani e persone con disabilità. Il nuovo arrivo si inserisce in una serie di invii avviati dalla Florida dopo il passaggio dell'uragano Melissa, che lo scorso ottobre ha colpito l'isola causando gravi danni nelle province orientali.