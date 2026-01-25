Cuba, presidente guida esercitazioni militari anti-Usa

L'AVANA, 25 GEN - Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha supervisionato nuove esercitazioni militari, accompagnato dai vertici delle forze armate, in una giornata dedicata alla difesa nazionale tra le crescenti tensioni con gli Stati Uniti. "Questo assume un'importanza rilevante nei momenti attuali, partendo dall'offensiva egemonica che sta sviluppando il governo degli Stati Uniti", ha dichiarato il leader, facendo riferimento all'operazione del 3 gennaio in Venezuela che ha portato alla caduta di Nicolás Maduro. Díaz-Canel ha assistito a manovre tattiche di unità corazzate all'Avana, interagendo poi con studenti universitari impegnati in pratiche di tiro e visitando postazioni di difesa antiaerea. Si tratta del terzo fine settimana consecutivo di mobilitazione, che include l'addestramento per imboscate, l'uso di mine e la difesa contro armi di distruzione di massa. La scorsa settimana, il Consiglio di Difesa Nazionale ha approvato misure per l'eventuale "Stato di Guerra", mentre la retorica contro Washington si inasprisce: per l'Avana, "non c'è resa né capitolazione possibile" di fronte a un ipotetico attacco.