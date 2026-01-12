Cuba, non abbiamo avviato nessun dialogo con gli Usa

L'AVANA, 12 GEN - "Non ci sono colloqui con il governo degli Stati Uniti, se non per contatti tecnici in materia di migrazione". Lo riferisce il presidente di Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, in un post su X dove ribadisce che il suo governo rimane disposto a "intavolare un dialogo serio e responsabile" con la Casa Bianca ma solo "sulla base dell'uguaglianza sovrana, del rispetto reciproco, dei principi del diritto internazionale e del reciproco vantaggio, senza interferenze negli affari interni e nel pieno rispetto della nostra indipendenza". Il messaggio di oggi di Díaz-Canel è in risposta alle ultime dichiarazioni rilasciate dal presidente Usa, Donald Trump, a bordo dell'Air Force One in cui afferma che Washington ha già avviato "conversazioni" con L'Avana. In precedenza Trump aveva "suggerito" al governo cubano di raggiungere un accordo con lui "prima che sia troppo tardi", un'affermazione a cui sempre Díaz-Canel aveva ribattuto dichiarando che "nessuno ci dice quello che dobbiamo fare".