Cuba nega la scarcerazione all'artista oppositore Otero Alcántara

L'AVANA, 23 MAR - Un tribunale provinciale cubano ha respinto la richiesta di scarcerazione anticipata dell'artista e oppositore Luis Manuel Otero Alcántara, detenuto dal 2021. La decisione, denunciata dall'ong Cubalex sulle proprie reti sociali, è stata adottata senza fornire una motivazione giuridica dettagliata né indicare l'autorità competente per un eventuale ricorso. Secondo la difesa, Otero Alcántara avrebbe già scontato la pena inflitta nel 2022: detenuto dal luglio 2021, avrebbe superato i cinque anni di carcere considerando la custodia cautelare e i benefici previsti dalla legge per buona condotta. Il tribunale, tuttavia, avrebbe fornito una ricostruzione contraddittoria del suo status, facendo riferimento sia alla detenzione preventiva sia a una condanna definitiva. Fondatore del Movimiento San Isidro, l'artista è considerato uno dei principali volti della dissidenza. Organizzazioni internazionali lo definiscono "prigioniero di coscienza" e denunciano ripetute violazioni dei suoi diritti fondamentali. Cubalex ha annunciato che porterà il caso all'attenzione degli organismi delle Nazioni Unite.