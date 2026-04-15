Cuba: l'oppositore Navarro desaparecido dopo pestaggio in carcere, cresce l'allarme

L'AVANA, 14 APR - Cresce l'allarme a Cuba per la sorte del dissidente Félix Navarro, detenuto politico di 72 anni di cui non si hanno notizie dopo un presunto pestaggio avvenuto nel carcere di Agüica. La famiglia denuncia la sua "scomparsa" e chiede con urgenza una prova di vita, mentre le autorità non hanno fornito informazioni ufficiali sulle sue condizioni. Secondo la moglie Sonia Álvarez, da giorni non è possibile alcun contatto telefonico, alimentando i timori per la salute dell'oppositore, già fragile. Navarro sarebbe stato aggredito, ammanettato e trasferito in una cella di isolamento, senza ulteriori comunicazioni. Organizzazioni per i diritti umani segnalano che il detenuto è sotto misure cautelari della Commissione interamericana dei Diritti umani, che impongono allo Stato di garantirne l'integrità. Navarro, figura storica dell'opposizione, sconta una condanna legata alle proteste del 2021. Il silenzio delle autorità accresce le preoccupazioni sulla sua sorte.