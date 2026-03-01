Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cuba in crisi ora stampa il quotidiano Granma solo una volta a settimana

AA

L'AVANA, 01 MAR - La crisi strutturale che attraversa Cuba ha colpito duramente anche i quotidiani statali, compreso l'organo del Partito Comunista, che da domani saranno stampati solo una volta la settimana. La decisione del Bureau politico del Comitato Centrale è motivata dalla grave carenza di risorse, in particolare combustibile e carta, aggravata da interruzioni di energia e difficoltà logistiche che hanno colpito l'isola. Oltre a Granma, anche Juventud Rebelde uscirà in edizione cartacea settimanale con otto pagine, mentre i giornali provinciali statali cesseranno del tutto di essere stampati su carta. Il governo attribuisce la misura al "rafforzamento del blocco" economico ma la scelta riflette anni di difficoltà nel sistema produttivo e di approvvigionamento di input essenziali. Le autorità puntano ora a rafforzare le versioni digitali dei media statali, offrendo accesso gratuito ai loro siti web anche sui cellulari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
L'AVANA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario