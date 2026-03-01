Cuba in crisi ora stampa il quotidiano Granma solo una volta a settimana

L'AVANA, 01 MAR - La crisi strutturale che attraversa Cuba ha colpito duramente anche i quotidiani statali, compreso l'organo del Partito Comunista, che da domani saranno stampati solo una volta la settimana. La decisione del Bureau politico del Comitato Centrale è motivata dalla grave carenza di risorse, in particolare combustibile e carta, aggravata da interruzioni di energia e difficoltà logistiche che hanno colpito l'isola. Oltre a Granma, anche Juventud Rebelde uscirà in edizione cartacea settimanale con otto pagine, mentre i giornali provinciali statali cesseranno del tutto di essere stampati su carta. Il governo attribuisce la misura al "rafforzamento del blocco" economico ma la scelta riflette anni di difficoltà nel sistema produttivo e di approvvigionamento di input essenziali. Le autorità puntano ora a rafforzare le versioni digitali dei media statali, offrendo accesso gratuito ai loro siti web anche sui cellulari.