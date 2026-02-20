Cuba, il blocco energetico paralizza la sanità

L'AVANA, 20 FEB - Il ministro della Salute Pubblica di Cuba, José Ángel Portal, ha lanciato l'allarme sulle conseguenze del blocco energetico imposto dagli Usa. Secondo i dati forniti dal governo, la crisi ha costretto le strutture mediche dell'isola a rinviare innumerevoli operazioni, colpendo i cittadini più vulnerabili. Attraverso le reti informatiche istituzionali, l'esponente governativo ha denunciato la gravità della situazione: "L'inevitabile rinvio degli interventi chirurgici ha un impatto diretto su migliaia di pazienti, molti dei quali in età pediatrica. Di quali diritti umani parlano gli Stati Uniti quando il loro agire mette a rischio la vita?". Nonostante le avversità, Portal ha ribadito che "la salute del popolo continua a essere una priorità dello Stato". Tuttavia, il quotidiano ufficiale Granma segnala che la mancanza di combustibile ostacola pesantemente i mezzi di soccorso, limita gli esami diagnostici e ritarda i cicli di immunizzazione. Il giornale avverte che le emergenze minacciano direttamente la salute e la sopravvivenza di oltre trentaduemila donne in gravidanza e neonati.