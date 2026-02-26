Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cuba, 'i 10 cubani su imbarcazione Usa avevano fini terroristici'

AA

L'AVANA, 25 FEB - Il Ministero dell'Interno cubano ha reso noto che i 10 occupanti di un'imbarcazione proveniente dagli Stati Uniti, intercettata nelle acque territoriali cubane, avevano l'intenzione di compiere un'infiltrazione "con fini terroristici". Secondo il sito governativo Cubadebate, a bordo erano presenti fucili d'assalto, armi corte, esplosivi artigianali, giubbotti antiproiettile, cannocchiali e uniformi mimetiche. Tra i partecipanti, tutti cubani residenti negli Usa, sono state identificate 7 persone: 6 arrestate e Michel Ortega Casanova, ucciso durante l'operazione, mentre le restanti "3 vittime sono ancora in corso di identificazione".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
L'AVANA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario