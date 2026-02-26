Cuba, 'i 10 cubani su imbarcazione Usa avevano fini terroristici'

L'AVANA, 25 FEB - Il Ministero dell'Interno cubano ha reso noto che i 10 occupanti di un'imbarcazione proveniente dagli Stati Uniti, intercettata nelle acque territoriali cubane, avevano l'intenzione di compiere un'infiltrazione "con fini terroristici". Secondo il sito governativo Cubadebate, a bordo erano presenti fucili d'assalto, armi corte, esplosivi artigianali, giubbotti antiproiettile, cannocchiali e uniformi mimetiche. Tra i partecipanti, tutti cubani residenti negli Usa, sono state identificate 7 persone: 6 arrestate e Michel Ortega Casanova, ucciso durante l'operazione, mentre le restanti "3 vittime sono ancora in corso di identificazione".