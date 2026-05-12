Cuba, Guterres: 'Nessuna soluzione militare contro l'isola'

L'AVANA, 11 MAG - Il segretario generale dell'Onu, António Guterres, ha affermato che "non esiste alcuna soluzione militare" per Cuba, chiedendo invece "un dialogo costruttivo" dopo le recenti minacce del presidente statunitense Donald Trump contro l'isola caraibica. Parlando da Nairobi, Guterres ha espresso "forte preoccupazione" per la situazione umanitaria cubana, sottolineando che il popolo dell'isola "non deve continuare a soffrire in modo così drammatico". Il capo delle Nazioni Unite ha inoltre escluso che a Cuba possa ripetersi uno scenario simile a quello venezuelano, riferendosi all'operazione militare americana che a gennaio portò alla cattura di Nicolás Maduro. Secondo Guterres, i due contesti sono "completamente differenti". Il segretario generale ha poi ribadito la contrarietà dell'Onu alle sanzioni statunitensi contro L'Avana, definite contrarie al diritto internazionale. Trump aveva annunciato il primo maggio nuove misure contro Cuba, minacciando di assumere il "controllo" dell'isola dopo le operazioni contro l'Iran.