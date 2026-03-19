Cuba, convoglio umanitario dall'Italia arriva all'Avana con aiuti europei

L'AVANA, 18 MAR - È arrivato all'aeroporto internazionale José Martí dell'Avana un convoglio umanitario proveniente dall'Italia con circa cinque tonnellate di aiuti, tra cui forniture mediche, per un valore stimato di 500mila euro, secondo quanto riferito dalla televisione statale cubana. Il carico è giunto nella notte con il volo NO230 della compagnia Neos nell'ambito del progetto 'Let Cuba Breathe', parte del Convoglio Nuestra América, mobilitazione internazionale progressista che punta a fornire beni essenziali all'isola in una fase di grave crisi economica ed energetica. Secondo fonti ufficiali cubane, gli aiuti saranno distribuiti in coordinamento con le istituzioni sanitarie e comprendono anche pannelli solari e sistemi fotovoltaici destinati agli ospedali. "Non si tratta solo di sostegno materiale, ma di un segnale di solidarietà internazionale", ha affermato Rodrigo Zarza, dell'Istituto cubano di amicizia con i popoli, sottolineando anche "la crescente consapevolezza sulla situazione energetica del Paese". A bordo del volo sono arrivati oltre 100 attivisti, parlamentari europei e rappresentanti di organizzazioni sociali, sindacali e politiche di diversi Paesi. La missione, sostenuta da più di 50 associazioni, intende "rendere visibile il rifiuto del blocco economico" contro Cuba, secondo gli organizzatori. La delegazione resterà sull'isola fino al 24 marzo e parteciperà alle attività del convoglio internazionale, che proseguirà con nuovi arrivi via mare nei prossimi giorni. "È una missione di solidarietà con un popolo sotto pressione", hanno dichiarato Sofia Buttarelli e Maurizio Coppola di Potere al Popolo ai microfoni della tv statale cubana subito dopo l'arrivo.