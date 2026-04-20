Cuba conferma l'avvio di negoziati diretti con gli Usa

L'AVANA, 20 APR - "Posso confermare che di recente si è tenuto qui a Cuba un incontro tra le delegazioni cubana e statunitense. La delegazione statunitense comprendeva diversi sottosegretari di Stato, mentre quella cubana includeva un viceministro degli Affari Esteri. Durante l'incontro, nessuna delle due parti ha imposto scadenze o rilasciato dichiarazioni coercitive, come invece riportato dai media statunitensi. L'intero scambio si è svolto in modo rispettoso e professionale". Lo afferma il sottosegretario per le relazioni con gli Stati Uniti del ministero degli Esteri di Cuba, Alejandro García del Toro, in dichiarazioni rilasciate oggi all'organo ufficiale del governo e del Partito Comunista cubano, Granma in cui ha evidenziato che "l'eliminazione dell'embargo energetico contro il Paese è una priorità assoluta per la nostra delegazione". Le affermazioni di García del Toro confermano quindi le notizie che erano circolate con forza nei giorni scorsi dopo le indiscrezioni circa l'arrivo di una missione diplomatica Usa a L'Avana.