Cuba apre il commercio dei prodotti agricoli al settore privato

L'AVANA, 11 APR - Il commercio dei prodotti agricoli a Cuba, finora controllato dal 'castrismo' al potere, sarà aperto al settore privato nell'ambito di una crescente liberalizzazione dell'economia dell'isola. Il nuovo regolamento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, autorizza agricoltori indipendenti, cooperative, piccole e medie imprese private e lavoratori autonomi a commercializzare i loro prodotti. La commercializzazione della maggior parte della produzione agricola è sempre stata gestita dal governo, consentendo ai produttori di vendere direttamente solo una parte delle eccedenze. Con il nuovo regolamento, il settore privato potrà agire da intermediario tra i produttori e avrà libero accesso ai mercati all'ingrosso e al dettaglio. Le autorità dell'Avana continueranno a controllare i prezzi e le esportazioni. Questa liberalizzazione si verifica in un contesto di forte calo della produzione agricola a Cuba, diminuita del 52% tra il 2018 e il 2023, secondo i dati del Centro studi sull'economia cubana dell'Università dell'Avana. L'isola, con 9,6 milioni di abitanti, ha dovuto affrontare negli ultimi sei anni una crisi economica senza precedenti, derivante dall'inasprimento delle sanzioni statunitensi, da problemi strutturali nell'economia centralizzata e dal fallimento della riforma monetaria. Di fronte alla crisi, il governo ha recentemente annunciato diverse riforme volte a una maggiore apertura economica. All'inizio di marzo, ha autorizzato joint venture tra enti statali e operatori privati ;;locali. A metà marzo, l'esecutivo ha anche annunciato che la diaspora, in particolare i cubani residenti negli Stati Uniti, avrebbe potuto investire sulla loro nazione di origine e possedere aziende private.