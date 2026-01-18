Giornale di Brescia
Cuba approva 'piani e misure per la transizione allo stato di guerra'

L'AVANA, 18 GEN - Il Consiglio di difesa nazionale di Cuba (formato dai vertici del 'castrismo' al potere) ha annunciato l'approvazione di "piani e misure per la transizione allo stato di guerra" in caso di conflitto con un altro Paese, secondo quanto riportato dai media ufficiali. La riunione dell'organismo avviene nel pieno delle tensioni con gli Stati Uniti, aumentate dopo la cattura del presidente de facto venezuelano Nicolás Maduro. Tra gli obiettivi della seduta, quello "di aumentare e migliorare il livello di preparazione e coesione della leadership e del personale", afferma un comunicato senza fornire dettagli. È stata la prima volta che il Consiglio, guidato dal presidente Miguel Díaz-Canel, si è riunito dall'operazione militare americana a Caracas. Tra le decine di vittime del raid c'erano 32 soldati cubani, alcuni dei quali assegnati alla sicurezza di Maduro.

