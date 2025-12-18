Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cuba, altri cinque morti per il virus chikungunya

AA

L'AVANA, 18 DIC - Sale a 52 il bilancio dei decessi legati all'attuale epidemia di arbovirosi a Cuba, dopo la segnalazione di altri cinque morti nelle ultime ore. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, 34 vittime sono attribuite alla chikungunya e 18 al dengue. Il numero complessivo dei contagi da chikungunya ha raggiunto quota 47.003 casi, di cui 1.652 confermati tramite test e oltre 45 mila classificati come sospetti clinici. Nel bollettino quotidiano trasmesso dalla televisione di Stato, la vice ministra della Salute pubblica Carilda Peña García ha riferito che la trasmissione del virus interessa tutte le 15 province dell'isola e il municipio speciale, con 132 municipi e 241 aree sanitarie coinvolte. Restano critiche le condizioni di 36 pazienti ricoverati in terapia intensiva: 24 in condizioni gravi e 12 in stato critico, in larga parte minori di 18 anni, inclusi neonati e adolescenti. Le autorità segnalano inoltre oltre duemila persone con sindrome febbrile e una persistente circolazione del dengue. Le recenti piogge hanno ostacolato le operazioni di fumigazione e controllo del vettore, mentre l'indice di infestazione rimane elevato soprattutto nelle province di Camagüey, Santiago de Cuba, Guantánamo e Pinar del Río. Pur registrando una lieve tendenza al calo dei casi, il ministero ha avvertito che l'epidemia resterà attiva anche nei prossimi mesi e che le misure di prevenzione e contenimento non saranno allentate.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
L'AVANA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario