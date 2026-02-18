Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Cuba, 10 anni di carcere ad un docente per i cartelli contro il presidente

AA

L'AVANA, 18 FEB - Il tribunale provinciale di Villa Clara a Cuba ha condannato a dieci anni di carcere il professore universitario Ariel Manuel Martín Barroso, ritenuto colpevole di aver affisso cartelli contro il regime cubano e il presidente Miguel Díaz-Canel. A darne notizia sono i principali media indipendenti dell'isola, che precisano come il docente, 42 anni, arrestato nel febbraio 2025, sia stato processato sei mesi dopo e riconosciuto responsabile dei reati di "propaganda contro l'ordine costituzionale" e "oltraggio". Secondo l'accusa, Martín Barroso ha scritto slogan come "Abbasso Díaz-Canel" e "Patria e Vita" sui muri dell'università in cui insegnava, approfittando di un blackout notturno. La sentenza dispone inoltre l'interdizione a vita dall'insegnamento e il trasferimento nel carcere di Nieves Morejón, nella provincia di Sancti Spíritus. L'Osservatorio della Libertà Accademica, impegnato nel documentare e denunciare le violazioni dei diritti di docenti, ricercatori e studenti nel settore dell'istruzione, ha chiesto l'immediata liberazione del professore. L'organizzazione definisce il caso un ulteriore segnale della repressione del dissenso a Cuba, sottolineando che il docente — stimato in ambito accademico e premiato nel 2023 per una tesi di ricerca — sarebbe stato sorvegliato e incriminato esclusivamente per aver espresso opinioni critiche nei confronti del governo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
L'AVANA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario