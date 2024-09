Csm: Natoli, non mi dimetto, non accetto processi sommari

ROMA, 11 SET - "Non mi dimetto, non accetto processi sommari": lo ha detto nel suo intervento in corso al plenum del Csm la consigliera Rosanna Natoli. "Nessun atto di indagine è stato compiuto dalla Procura di Roma e non può una perizia di parte, per di più non giurata, e depositata da una parte che ha numerosi procedimenti penali e disciplinari" avere valore di prova in quanto "è un atto che non ha alcun valore probatorio". "La mia sospensione avalla un pericoloso precedente: basta che una procura formuli una iscrizione e si chiede la sospensione di un consigliere del Csm", ha aggiunto Natoli.