Csm approva pratica a tutela per magistrato caso Almasri

ROMA, 24 LUG - Il plenum del Csm ha approvato a maggioranza la pratica a tutela del sostituto procuratore della Cassazione Raffaele Piccirillo, il magistrato criticato da Nordio per la sua intervista sul caso Almasri. Sono stati cinque i voti contrari, da parte dei laici di centrodestra Aimi, Bertolini, Bianchini, Eccher e Giuffrè. Tra i togati l'unica astenuta è Bernadette Nicotra, che non aveva firmato la richiesta di apertura pratica a tutela. Ieri il plenum era saltato per due volte in mancanza del numero legale, dopo che i consiglieri laici di centrodestra del Csm avevano abbandonato l'aula decidendo di non partecipare né al dibattito e né al voto sulla pratica a tutela di Piccirillo. Oggi, pur disertando il dibattito, hanno partecipato al voto. Alla base della nuova decisione ci sarebbe la volontà di non far saltare il voto anche su altre delibere.