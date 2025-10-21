Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Crotone calcio e 'ndrangheta, confermato commissariamento club

Polizia stadio Crotone
Polizia stadio Crotone
AA

CATANZARO, 21 OTT - Il Tribunale di Catanzaro - Sezione Misure di prevenzione - ha confermato la misura dell'amministrazione giudiziaria nei confronti della società di calcio Fc Crotone s.r.l. (Lega Pro girone C), rigettando di fatto gli elementi presentati dalla difesa. La misura della durata di un anno proseguirà, pertanto, fino alla scadenza. I giudici hanno valutato che gli elementi proposti dalla difesa del club, non modificassero le ragioni che hanno portato a disporre la misura a tutela della società. Nel decreto si cita il deposito agli atti di tre denunce presentate da Giovanni Vrenna. Il Tribunale, nel rigettare il ricorso, ha stabilito che tali denunce "non hanno alcuna significativa incidenza". Nel decreto si legge che le denunce, oltre a essere "datate (2014 e 2017, mentre una sola è datata 2019)", "non hanno ad oggetto le importanti anomalie riscontrate nella gestione della Fc Crotone". Per i giudici gli elementi difensivi "non smentiscono l'atteggiamento fattivamente tenuto dalla società a fronte delle pretese della locale cosca di 'ndrangheta'". Il Tribunale ha quindi ritenuto che, sulla base di quanto già esaminato nel decreto che ha dato avvio alla misura, permangano "sufficienti indizi per ritenere che, anche all'attualità, il libero esercizio, da parte della Fc Crotone s.r.l., quantomeno dei settori specifici della security e della gestione degli ingressi allo stadio risulti profondamente influenzata dalla presenza invasiva delle cosche di 'ndrangheta crotonese". I giudici hanno inoltre sottolineato come questa situazione persista "senza soluzione di continuità" sia nella gestione di Raffaele Vrenna sia in quella attuale di Giovanni Vrenna.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
CATANZARO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario