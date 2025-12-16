Crosetto, 'vedo difficile il percorso dell'Ucraina nella Nato e nell'Ue'

ROMA, 16 DIC - "Vedo difficile il percorso dell'Ucraina per entrare nella Nato e nell'Unione Europea. Nell'Unione Europea non per motivi politici, per motivi agricoli, conoscendo gli agricoltori polacchi, francesi, italiani e tedeschi". È quanto afferma il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nel corso del suo intervento alla XVIII Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori in corso alla Farnesina. "Quando penso alla difesa penso ad un'Europa diversa. Io penso all'Europa continentale, in cui sono presenti la Norvegia, ci siano i Paesi dei Balcani, ci sia l'Austria, ci sia la Svizzera, ci sia il Regno Unito. In una Europa che si struttura in questo modo, potrebbe avere spazio anche l'Ucraina", aggiunge.