Crosetto, 'valutiamo aiuto rapido ai Paesi del Golfo, con decreto o altro'

ROMA, 03 MAR - "Tutti i Paesi del Golfo ci hanno chiesto aiuto in questo momento. L'Italia sta vedendo come poterli aiutare, sia dal punto di vista degli assetti che possono essere dati, sia vagliando anche con che sistema giuridico farlo: un decreto legge o in che modo farlo il più velocemente possibile": lo ha detto all'ANSA il ministro della Difesa, Guido Crosetto, in visita a Belgrado. Alla domanda se l'Italia intenda concedere le sue basi su richiesta americana per azioni offensive nei confronti dell'Iran, Crosetto ha risposto: "Non è una decisione mia, è una decisione del governo. Quando ce lo chiederanno, risponderemo".

ROMA

