Crosetto, 'Usa hanno agito fuori dal diritto internazionale'

ROMA, 05 MAR - "Certo che è stata al di fuori delle regole del diritto internazionale". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nella sua replica alla Camera, dopo le sue comunicazioni sulla crisi in Iran, rispondendo alle proteste dei parlamentari dell'opposizione che accusavano gli Usa e Israele di aver agito fuori dal diritto internazionale. "L'attacco israeliano è partito nel momento in cui la posizione di Khamenei è diventata nota, è una guerra che è partita all'insaputa del mondo e che ora ci si trova a gestire - ha aggiunto - Il problema nostro è gestire le conseguenze di una crisi che è esplosa e che non abbiamo voluto".