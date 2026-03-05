Giornale di Brescia
Crosetto, siamo sull'orlo dell'abisso

ROMA, 05 MAR - "È una situazione drammatica. Sono convinto che negli ultimi decenni non si sia mai arrivati sull'orlo dell'abisso come si è arrivati adesso". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto nella sua replica al Senato dopo le sue comunicazioni sulla crisi in Iran. "Da anni i nazionalisti russi chiedono a Putin di usare contro l'Ucraina la nucleare tattica e, in un'epoca di caos così, ciò può consentire a lui scelte che non avrebbe mai fatto in una condizione normale", ha aggiunto Crosetto.

ROMA

