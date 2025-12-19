Giornale di Brescia
Crosetto 'siamo nella fase peggiore dalla Seconda guerra mondiale'

AA

ROMA, 19 DIC - "Siamo in una fase storica segnata da un'instabilità senza precedenti, la peggiore dalla Seconda guerra mondiale, con 59 conflitti attivi, 78 Stati coinvolti in guerre e 17 Paesi che hanno subito più di mille morti". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, al Comando operativo di vertice interforze per il tradizionale scambio di auguri con i militari impegnati nelle missioni all'estero.

Argomenti
ROMA

