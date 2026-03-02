Crosetto, si teme effetti sui prezzi e aumento costo trasporti fino al 40%

ROMA, 02 MAR - "Dallo stretto di Hormutz passa il 20% del petrolio mondiale pari a 17-20 milioni di barili al giorno e oltre il 30% del commercio globale del gnl. Si tratta di una delle principali arterie energetiche del sistema economico internazionale. Già una riduzione parziale o un aumento percepito è sufficiente a creare un effetto immediato sui prezzi e una contrazione dei premi assicurativi e un aumento significativo sui costi dei trasporti fino al 30-40%". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, nell'informativa in corso davanti alle commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato.