Crosetto si sposta da Dubai a Mascate, volerà in Italia dall'Oman

ROMA, 01 MAR - Il ministro della Difesa Guido Crosetto tornerà in Italia a bordo di un volo di Stato atterrato nel pomeriggio a Mascate, la capitale dell'Oman. A quanto si apprende, infatti, Crosetto da Dubai, dove era rimasto bloccato per la chiusura dello spazio aereo emiratino a seguito dell'attacco all'Iran, si è trasferito in Oman via terra a Mascate, distante poco meno di 500 chilometri. Da lì il ministro decollerà nel pomeriggio alla volta dell'Italia, a bordo del Gulfstream G550 dell'Aeronautica militare, partito in mattinata dalla base di Pratica di Mare. Lo stesso Crosetto su X ha annunciato di aver "bonificato al Comando del 31esimo stormo di Ciampino un importo triplo (per mia scelta) rispetto a quello che prevede la tariffa per gli ospiti dei voli di Stato".