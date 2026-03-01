Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Crosetto si sposta da Dubai a Mascate, volerà in Italia dall'Oman

AA

ROMA, 01 MAR - Il ministro della Difesa Guido Crosetto tornerà in Italia a bordo di un volo di Stato atterrato nel pomeriggio a Mascate, la capitale dell'Oman. A quanto si apprende, infatti, Crosetto da Dubai, dove era rimasto bloccato per la chiusura dello spazio aereo emiratino a seguito dell'attacco all'Iran, si è trasferito in Oman via terra a Mascate, distante poco meno di 500 chilometri. Da lì il ministro decollerà nel pomeriggio alla volta dell'Italia, a bordo del Gulfstream G550 dell'Aeronautica militare, partito in mattinata dalla base di Pratica di Mare. Lo stesso Crosetto su X ha annunciato di aver "bonificato al Comando del 31esimo stormo di Ciampino un importo triplo (per mia scelta) rispetto a quello che prevede la tariffa per gli ospiti dei voli di Stato".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
ROMA

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario