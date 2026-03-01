Giornale di Brescia
Crosetto riferirà con Tajani domani alle commissioni di Camera e Senato

ROMA, 01 MAR - Anche il ministro della Difesa Guido Crosetto sarà in audizione domani sulla situazione in Iran e nel Golfo Persico, davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e quella Esteri della Camera. La partecipazione all'audizione di Crosetto, che è in volo verso l'Italia, è prevista domani alle 15 assieme a quella del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

