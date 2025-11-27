Crosetto, reintrodurre la leva? Porterò ddl in Cdm e Parlamento

ROMA, 27 NOV - "Reintrodurre in Italia un nuovo servizio militare, come in Francia e in Germania? Se lo deciderà il Parlamento sì. Io penso di proporre, prima in Consiglio ai ministri e poi in Parlamento, una bozza di disegno di legge da discutere che garantisca la difesa del Paese nei prossimi anni e che non parlerà soltanto di numero di militari ma proprio di organizzazione e di regole". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto al Tg3.