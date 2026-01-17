Crosetto, nulla da festeggiare per i dazi ai nostri alleati

ROMA, 17 GEN - "Non capisco cosa ci sia da festeggiare nell'indebolimento (economico) di nostri alleati che sono anche tra i nostri maggiori partner commerciali ed industriali. Non stiamo facendo il tifo tra Milan ed Inter e quindi dovremmo auspicare che tra i nostri alleati prevalgano dialogo e buon senso. E quando non accade lavorare per ricrearlo. In un mondo polverizzato dove si torna alla logica 'ognuno per sé e Dio per tutti' od a quella della potenza militare e delle risorse naturali noi non siamo un vaso di ferro". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto su X, rispondendo al senatore della Lega Claudio Borghi sui nuovi dazi annunciati da Trump.